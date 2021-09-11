Попова рассказала о высоком уровне заражения ковидом на российских курортах
Однако точное количество инфицированных руководитель Роспотребнадзора не привела.
Фото © Мэрия Сочи
На курортах России достаточно много заражённых коронавирусом туристов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.
На соответствующий вопрос о количестве инфицированных Попова ответила: "Достаточно много, к сожалению". Но не уточнила их точное количество.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 18 891 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировали 7 121 516 случаев ковида, за весь период умер 191 961 пациент, а выздоровело — 6 375 160.
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