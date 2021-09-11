Попова рассказала о высоком уровне заражения ковидом на российских курортах

На курортах России достаточно много заражённых коронавирусом туристов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.

На соответствующий вопрос о количестве инфицированных Попова ответила: "Достаточно много, к сожалению". Но не уточнила их точное количество.