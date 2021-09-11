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Попова рассказала о высоком уровне заражения ковидом на российских курортах

Однако точное количество инфицированных руководитель Роспотребнадзора не привела.

11 сентября, 10:55
<p>Фото © <a href="https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/?PAGEN_1=4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэрия Сочи</a></p>

Фото © Мэрия Сочи

На курортах России достаточно много заражённых коронавирусом туристов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.

На соответствующий вопрос о количестве инфицированных Попова ответила: "Достаточно много, к сожалению". Но не уточнила их точное количество.

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Напомним, за минувшие сутки в России выявили 18 891 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировали 7 121 516 случаев ковида, за весь период умер 191 961 пациент, а выздоровело — 6 375 160.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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