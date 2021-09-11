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В Москве прощаются с погибшим вместе с главой МЧС режиссёром Александром Мельником

Его похороны пройдут в подмосковной деревне Афинеево, где он и жил. У деятеля кино остались супруга, четверо детей и внуки.

11 сентября, 10:50

В Москве прощаются с режиссёром Александром Мельником. Видео © LIFE

В Москве провожают в последний путь известного режиссёра Александра Мельника, который трагически погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым в Красноярском крае. Панихида проходит в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Проститься с деятелем кино пришли десятки человек. В зал принесли венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, а также от Правительства ЯНАО и Фонда Андрея Первозванного. Мельника похоронят в подмосковной деревне Афинеево, где он жил.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Пронзительные кадры: Путин возложил цветы к гробу погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Пронзительные кадры: Путин возложил цветы к гробу погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Александр Мельник родился 11 июня 1958 года в посёлке Червонопартизанск Ворошиловградской области СССР. Выучившись в Одессе на инженера-гидролога, он отправился работать на полярную станцию в море Лаптевых. В качестве режиссёра Мельник снял два художественных фильма "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015), а также принимал участие в создании документальных картин. Он также был одним из создателей Фонда Андрея Первозванного и многое сделал для церкви. У Мельника остались жена, четверо детей и порядка 12 внуков.

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Накануне Зиничева похоронили в Петербурге — после церемонии прощания в Москве лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Северную столицу.

В память о погибшем главе МЧС Зиничеве по всей России прозвучали пожарные сирены

В память о погибшем главе МЧС Зиничеве по всей России прозвучали пожарные сирены

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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