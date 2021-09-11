В Москве прощаются с погибшим вместе с главой МЧС режиссёром Александром Мельником

В Москве прощаются с режиссёром Александром Мельником. Видео © LIFE

В Москве провожают в последний путь известного режиссёра Александра Мельника, который трагически погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым в Красноярском крае. Панихида проходит в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Проститься с деятелем кино пришли десятки человек. В зал принесли венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, а также от Правительства ЯНАО и Фонда Андрея Первозванного. Мельника похоронят в подмосковной деревне Афинеево, где он жил.







