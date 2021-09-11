В Москве прощаются с погибшим вместе с главой МЧС режиссёром Александром Мельником
Его похороны пройдут в подмосковной деревне Афинеево, где он и жил. У деятеля кино остались супруга, четверо детей и внуки.
В Москве прощаются с режиссёром Александром Мельником. Видео © LIFE
В Москве провожают в последний путь известного режиссёра Александра Мельника, который трагически погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым в Красноярском крае. Панихида проходит в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.
Проститься с деятелем кино пришли десятки человек. В зал принесли венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, а также от Правительства ЯНАО и Фонда Андрея Первозванного. Мельника похоронят в подмосковной деревне Афинеево, где он жил.
Александр Мельник родился 11 июня 1958 года в посёлке Червонопартизанск Ворошиловградской области СССР. Выучившись в Одессе на инженера-гидролога, он отправился работать на полярную станцию в море Лаптевых. В качестве режиссёра Мельник снял два художественных фильма "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015), а также принимал участие в создании документальных картин. Он также был одним из создателей Фонда Андрея Первозванного и многое сделал для церкви. У Мельника остались жена, четверо детей и порядка 12 внуков.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Накануне Зиничева похоронили в Петербурге — после церемонии прощания в Москве лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Северную столицу.
Лента новостей
Путин поблагодарил Собянина за выбор "не всегда популярных, но необходимых решений"
сегодня в 10:41
В Липецкой области нашли живым мужчину, которого искали на месте взрыва газа в доме
сегодня в 10:30
Сбежавшая с Олимпиады бегунья Тимановская подала документы на получение гражданства Польши
сегодня в 10:24
Комментариев: 0