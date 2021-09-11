10 русскоязычных жертв теракта 9/11, трогательные истории которых помнят даже спустя столько времени

11 сентября 2001 года боевики террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) угнали четыре пассажирских самолёта и направили два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Теракт стал крупнейшим по числу жертв: в результате обрушения небоскрёбов и близлежащих зданий погибло 2977 человек, более 25 тысяч получили ранения. Среди погибших оказалось немало выходцев из России и других стран бывшего СССР. Их истории рассказывает RTVI.