10 русскоязычных жертв теракта 9/11, трогательные истории которых помнят даже спустя столько времени
11 сентября 2001 года произошла атака на башни Всемирного торгового центра, потрясшая весь мир. В результате погибли тысячи человек, в том числе выходцы из России и других стран бывшего СССР.
Фото © 9.11 Living Memorial
11 сентября 2001 года боевики террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) угнали четыре пассажирских самолёта и направили два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Теракт стал крупнейшим по числу жертв: в результате обрушения небоскрёбов и близлежащих зданий погибло 2977 человек, более 25 тысяч получили ранения. Среди погибших оказалось немало выходцев из России и других стран бывшего СССР. Их истории рассказывает RTVI.
Владимир Савинкин
Семья Савинкина переехала из Украины в США, когда ему было 16. Владимир работал в компании Cantor Fitzgerald на 101-м этаже северной башни ВТЦ. Первый самолёт врезался в здание всего на несколько уровней выше.
Марина Герцберг
Марина — уроженка Одессы. Она работала там же, где Владимир Савинкин. После теракта их семьи создали некоммерческую организацию September 11 Family Group для семей выходцев из стран бывшего СССР, погибших при теракте.
Ирина Басина
Ирина переехала в США в 1994 году. Она получила магистерскую степень в Университете Пейса. Девушка тоже работала в компании Cantor Fitzgerald. Вечером она собиралась заехать в магазин за подарком сыну, которому через несколько дней исполнилось 12 лет.
Елена Белиловская
Когда Белиловская переехала в США с семьёй, она толком не говорила по-английски и сначала устроилась в библиотеку. Но потом Хелен, как её называли коллеги, доросла до вице-президента компании Fred Alger Management. Её офис располагался на 93-м этаже северной башни.
Игорь Илканаев
Игорь родился в Баку. Он был силён в точных науках, но мечтал стать журналистом. Тем не менее после переезда в США Илканаев нашёл себя в сфере IT. Он работал в E-Speed Company на 104-м этаже северной башни.
Борис Халиф
30-летний Халиф работал в компании Marsh & McLennan в первой башне ВТЦ. С детства увлекался компьютерной техникой. Переехал в США с Украины в возрасте 10 лет.
Евгений Князев
Евгений переехал в США в 1992 году, но получить грин-карту так и не успел. Он работал инженером по вентиляции на 107-м этаже северной башни. В первые минуты после теракта вывел к запасному лифту около 70 человек, однако сам застрял в шахте. Перед смертью успел позвонить жене и брату.
Семён Вейзер
Вейзер родился в 1936 году в СССР. В начале 1970-х вместе с женой и сыном иммигрировал в Израиль. Позже семья переехала в США, где Вейзер работал инженером в Портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси. Офис учреждения располагался в северной башне ВТЦ.
Аркадий Зальцман
Зальцман был архитектором. В родном Кишинёве он спроектировал президентский дворец. В Нью-Йорке работы тоже хватало. 11 сентября он приехал на деловую встречу в южную башню ВТЦ. Встреча была назначена на 9 утра. В 9:03 в здание врезался второй самолёт.
Юрий Мушинский
Тело Мушинского нашли лишь в декабре 2001 года. Уроженец Украины после переезда в США устроился разнорабочим, но спустя какое-то время занялся бизнесом. 11 сентября он заехал в ВТЦ за финансовыми документами.
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