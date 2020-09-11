"Милая, я так сильно тебя люблю". Последние СМС, которые отправили жертвы 9/11 и их близкие

Тяжело представить, что чувствовали люди, которых этот день застал в Нью-Йорке. Из 2977 погибших 2606 человек находились в башнях и возле них, а 246 — в салонах самолётов.

"Милая, хотел сказать тебе, как сильно я тебя люблю" "Я только смог вернуть тебя и не хотел потерять. Ты для меня важнее жизни. Люблю тебя очень сильно"

"Всё, о чём я могу думать сейчас, — это Николас, Йен и ты" "Мне очень страшно. Но я должна сказать, что я очень сильно люблю тебя"

"Привет, знаю, что мы уже расстались, у тебя новая девушка" "И тебе плевать на меня, но на случай, если всё будет совсем плохо, — я люблю тебя, милый. Скучаю по тебе, пока"

"Просто хочу тебе сказать, что люблю тебя" "И что я застрял в этом чёртовом здании. Здесь слишком много дыма, просто, просто я люблю тебя и буду любить вечно"

"Здесь сильный пожар. Я люблю тебя" "Скажи Николь, что я люблю её тоже. Не знаю, смогу ли выбраться отсюда. Господи, я так тебя люблю"

"Милая, милая, я в самолёте, его угнали какие-то люди" "Я слышал, мы летим к ВТЦ. Люблю тебя, дорогая, передай детям, что я люблю их сильно-сильно. Я хотел бы ещё хоть раз тебя увидеть"

"Джулс, это Брайан, слушай, я в самолёте, и всё выглядит паршиво" "Если вдруг всё станет ещё хуже, знай, что я люблю тебя. Веди себя хорошо, делай людям добро. Люблю тебя. Надеюсь, ещё увидимся"

В хаосе того дня многие узнали о теракте из СМИ и бросились вызванивать своих близких. Но это удалось далеко не всем: жители США и ещё 91 страны несколько дней пытались отыскать своих любимых

"Джо, только что видела новости" "Мне нужно знать, в порядке ли ты. Пожалуйста, позвони мне скорее, а если я не на месте — оставь сообщение!"

"Самолёты только что врезались в здания ТЦ" "Пожалуйста, будь осторожнее. Позвони, как сможешь. С любовью, твоя жена"

"Ты не пострадал?" "Позвони мне или напиши срочно. На каком этаже был Джош?"

"Джек, это Наоми" "Пожалуйста, скажи, что ты жив! Позвони скорее!!!"

"Позвони, как сможешь!" "Мне очень страшно, ты в порядке?"

"Я всё пытаюсь дозвониться до тебя, но звонок не проходит" "Свяжись со мной, как сможешь. Я просто очень волнуюсь, жив ли ты. Люблю"

"Я в порядке, но я слышал самолёт и слышал звук удара" "Я позвонил тебе домой, там будет моё сообщение на автоответчике. Я жив. Жив"