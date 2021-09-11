Минздрав РФ пока не принял решение о совместимости вакцинации от гриппа и ковида

На данный момент решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса не принято Минздравом России. Об этом сообщил журналистам глава министерства Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Алтайский край.

"Пока нет, пока обсуждается", — сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос, и призвал экспертов рекомендовать вакцинацию, а не прогнозировать новые волны CoViD-19.

Ранее вирусолог рассказал, стоит ли россиянам ждать локдауна из-за четвёртой волны ковида. Собеседник Лайфа подчеркнул, что режим самоизоляции — это экстренная мера и она объявляется в случае массовой угрозы жизни людей. Кроме того, по его словам, вакцинация превращает ковид в обычный грипп по уровню опасности.