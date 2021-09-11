Автоэксперты объяснили правила выбора зимней резины

Чтобы выбрать правильную зимнюю резину, нужно обратить внимание на стиль вождения и местность, по которой автомобилист будет ездить. Всего же существует три типа — шипованная резина, "липучка" и всесезонная. Об этом рассказали автоэксперты.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук заметил, что если езда в основном будет проходить по городу, то следует обратить внимание на шипы, так как на перекрёстках и во дворах могут образовываться наледи. А вот для трассы подойдут нешипованные колёса, однако следует помнить, что в тёплую погоду "липучка" стирается.

"К ней надо внимательно относиться и следить за температурным режимом", — приводит его слова Ura.ru.

На всесезонной резине раньше ездила вся страна и каких-либо особо страшных последствий этого не было, заметил координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов. Однако важно смотреть на высоту протектора, если она меньше разрешённой производителем, на такой резине ездить нельзя.

"Всесезонка сама по себе вполне нормальная резина, но тормозит она хуже. Переплата за зимнюю резину и шиномонтаж идёт за эти несколько метров тормозного пути", — добавил он.