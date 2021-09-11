Боевых роботов "Платформа-М" впервые применили на учениях "Запад-2021"

Ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооружённые гранатомётами, были впервые применены на учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооружённых формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы "Платформа-М" на гусеничном шасси, вооружённые четырьмя гранатомётами и пулемётом Калашникова", — рассказали в оборонном ведомстве.

Там также уточнили, что боевые роботы использовались для проведения разведки и прокладывания проходов в минных полях, установленных, по легенде учения, представителями боевиков.

Кроме того, в рамках эпизода были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан" и "Форпост", которые применяются для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений. В Минобороны подчеркнули, что использование БПЛА существенно сокращает время поиска целей.