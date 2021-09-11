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Боевых роботов "Платформа-М" впервые применили на учениях "Запад-2021"

Они использовались для проведения разведки и прокладывания проходов в минных полях, установленных, по легенде учения, представителями боевиков.

11 сентября, 11:31
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооружённые гранатомётами, были впервые применены на учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооружённых формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы "Платформа-М" на гусеничном шасси, вооружённые четырьмя гранатомётами и пулемётом Калашникова", — рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны РФ заявило о фейках с территории Украины об учениях "Запад-2021"

Минобороны РФ заявило о фейках с территории Украины об учениях "Запад-2021"

Там также уточнили, что боевые роботы использовались для проведения разведки и прокладывания проходов в минных полях, установленных, по легенде учения, представителями боевиков.

Кроме того, в рамках эпизода были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан" и "Форпост", которые применяются для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений. В Минобороны подчеркнули, что использование БПЛА существенно сокращает время поиска целей.

Путин заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было

Путин заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было

Напомним, что учения "Запад-2021" проходят на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что во время манёвров будет массово применяться авиация. На этом фоне в МО Украины заявили, что уже готовят план на случай "широкомасштабного вторжения".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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