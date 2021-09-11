Боевых роботов "Платформа-М" впервые применили на учениях "Запад-2021"
Они использовались для проведения разведки и прокладывания проходов в минных полях, установленных, по легенде учения, представителями боевиков.
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Ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооружённые гранатомётами, были впервые применены на учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооружённых формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы "Платформа-М" на гусеничном шасси, вооружённые четырьмя гранатомётами и пулемётом Калашникова", — рассказали в оборонном ведомстве.
Там также уточнили, что боевые роботы использовались для проведения разведки и прокладывания проходов в минных полях, установленных, по легенде учения, представителями боевиков.
Кроме того, в рамках эпизода были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан" и "Форпост", которые применяются для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений. В Минобороны подчеркнули, что использование БПЛА существенно сокращает время поиска целей.
Напомним, что учения "Запад-2021" проходят на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что во время манёвров будет массово применяться авиация. На этом фоне в МО Украины заявили, что уже готовят план на случай "широкомасштабного вторжения".
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