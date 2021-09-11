Турист из Воронежа получил тяжёлые травмы, сорвавшись со смотровой площадки в Абхазии
В настоящий момент он находится в сознании, мужчину готовят к транспортировке в больницу Сочи.
Смотровая площадка в Гагре. Фото © Abkhazija.com
Житель Воронежа сорвался со смотровой площадки в Гагре и получил тяжёлые травмы, сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в МЧС Абхазии.
"Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков, накануне ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился не менее 100 метров с обрыва к морю", — сказано на сайте ведомства.
Сигнал поступил к спасателям в час ночи 11 сентября, на лодке пострадавшего с труднодоступной части побережья переправили к городскому пирсу. Там туриста передали медикам, его доставили в районную больницу. У него диагностировали перелом и рваные раны, уточняет ТАСС. Жизнь мужчины вне опасности, он находится в сознании, сейчас его готовят к транспортировке в больницу Сочи.
А вот судьба россиянина Дмитрия Юктешева 1949 года рождения, который пропал 4 сентября в окрестностях села Анхуа, до сих пор неизвестна. Его поиски продолжаются.
Ранее Лайф рассказывал, что из крупнейшей пещеры Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина. В операции были задействованы абхазские спасатели и российские спелеологи, она длилась пять дней.
Комментариев: 0