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Турист из Воронежа получил тяжёлые травмы, сорвавшись со смотровой площадки в Абхазии

В настоящий момент он находится в сознании, мужчину готовят к транспортировке в больницу Сочи.

11 сентября, 11:43
<p>Смотровая площадка в Гагре. Фото © Abkhazija.com</p>

Смотровая площадка в Гагре. Фото © Abkhazija.com

Житель Воронежа сорвался со смотровой площадки в Гагре и получил тяжёлые травмы, сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в МЧС Абхазии.

"Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков, накануне ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился не менее 100 метров с обрыва к морю", — сказано на сайте ведомства.

Сигнал поступил к спасателям в час ночи 11 сентября, на лодке пострадавшего с труднодоступной части побережья переправили к городскому пирсу. Там туриста передали медикам, его доставили в районную больницу. У него диагностировали перелом и рваные раны, уточняет ТАСС. Жизнь мужчины вне опасности, он находится в сознании, сейчас его готовят к транспортировке в больницу Сочи.

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А вот судьба россиянина Дмитрия Юктешева 1949 года рождения, который пропал 4 сентября в окрестностях села Анхуа, до сих пор неизвестна. Его поиски продолжаются.

Ранее Лайф рассказывал, что из крупнейшей пещеры Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина. В операции были задействованы абхазские спасатели и российские спелеологи, она длилась пять дней.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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