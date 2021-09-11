Российским олимпийцам вручили ключи от автомобилей BMW

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил российским победителям и призёрам Олимпиады в Токио ключи от автомобилей BMW. Машины в качестве награды спортсмены получили от Фонда поддержки олимпийцев России. Сама церемония вручения прошла на территории Кремля.

Автомобили BMW X5 достались золотым медалистам, а BMW X3 различных комплектаций — серебряным и бронзовым. По словам исполнительного директора фонда Александра Катушева, комплектация машины зависит от уровня и количества завоёванных атлетом медалей. На месте номеров у автомобилей временно красуются именные таблички, которые будут висеть до тех пор, пока транспорт не зарегистрируют в ГИБДД. Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам.