В Роспотребнадзоре ответили на информацию о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

На данный момент Роспотребнадзор не получал каких-либо жалоб на блокировку смартфонов китайского техногиганта Xiaomi на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Xiaomi начала блокировать свои смартфоны в ряде стран, включая Россию. Проблемы уже наблюдались на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на территории Крыма. Свои действия компания объясняет тем, что продажа устройств в этих местах запрещена их политикой.