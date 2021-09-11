В Роспотребнадзоре ответили на информацию о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
Ранее сообщалось, что китайский техногигант стал запрещать работу своих устройств в ряде стран, включая Россию. Проблемы также начались на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.
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На данный момент Роспотребнадзор не получал каких-либо жалоб на блокировку смартфонов китайского техногиганта Xiaomi на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка", — цитирует РБК заявление.
Ранее сообщалось, что Xiaomi начала блокировать свои смартфоны в ряде стран, включая Россию. Проблемы уже наблюдались на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на территории Крыма. Свои действия компания объясняет тем, что продажа устройств в этих местах запрещена их политикой.
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