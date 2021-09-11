Ещё одного ребёнка и двух взрослых госпитализировали из дома насмерть отравившихся москвичек

Ещё двух взрослых и одного несовершеннолетнего госпитализировали из дома на Совхозной улице в Москве, где проживала семья, отравившаяся, предположительно, арбузом, купленным в магазине "Магнит". По данным Лайфа, речь идёт о 49-летней женщине, 26-летнем парне и девятилетнем ребёнке.

У взрослых диагностировали признаки отравления, при этом у ребёнка нет никаких симптомов. Его увезли в больницу как контактного.