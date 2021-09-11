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Ещё одного ребёнка и двух взрослых госпитализировали из дома насмерть отравившихся москвичек

По нашим данным, у взрослых диагностировали признаки отравления, при этом у несовершеннолетнего какие-либо симптомы отсутствуют. Его увезли в больницу как контактного.

11 сентября, 12:05
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ещё двух взрослых и одного несовершеннолетнего госпитализировали из дома на Совхозной улице в Москве, где проживала семья, отравившаяся, предположительно, арбузом, купленным в магазине "Магнит". По данным Лайфа, речь идёт о 49-летней женщине, 26-летнем парне и девятилетнем ребёнке.

У взрослых диагностировали признаки отравления, при этом у ребёнка нет никаких симптомов. Его увезли в больницу как контактного.

"Магнит" снял с продажи всю партию арбузов после смертельного отравления москвичек

"Магнит" снял с продажи всю партию арбузов после смертельного отравления москвичек

Ранее Лайф рассказывал, что госпитализировали ещё трёх соседей отравившейся арбузом семьи в Москве. Днём накануне они также ели ягоду, купленную в продуктовом магазине по соседству. По словам родственницы, пострадавших тошнило несколько часов. Сейчас они находятся под присмотром врачей, им поставили капельницы.

Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей (матери девочки), которая ела арбуз, тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.

Продавщица столичного магазина заявила, что покупатели не могли отравиться арбузом

Продавщица столичного магазина заявила, что покупатели не могли отравиться арбузом

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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