В Египте можно забронировать самые бюджетные гостиницы до середины осени. Например, в Шарм-эль-Шейхе жильё можно снять от 900 рублей в сутки, а в Хургаде — от 1250 рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет RT.

Согласно данным аналитиков, бюджетно в бархатный сезон можно отдохнуть и в Турции. Комфортный ночлег в Стамбуле туристам обойдётся от 1380 рублей, в Алании — от 1650 рублей. При этом в Сиде и Анталье уже чуть дороже — 1900 рублей и 2250 рублей соответственно. А в Бодруме путешественники смогут остановиться минимум за 2850 рублей, в Белеке — за 3360 рублей.

Если говорить о российских курортах, то бюджетное жильё можно найти в Сочи (номер обойдётся от 1770 рублей за сутки) и Анапе (от 1950 рублей). Отдых в Крыму будет дороже. Например, в Симферополе получится остановиться минимум за 2350 рублей, в Ялте — за 4000 рублей, а в Алуште — за 4050 рублей.