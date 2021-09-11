Трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии
Одного выписали из больницы сразу после осмотра, двое других продолжают лечение. Из какой страны солдаты, не уточняется.
Фото © Instagram / latvijas_armija
Трое военнослужащих попали в больницу после несчастного случая на Адажском полигоне в Латвии во время учений Namejs 2021. Об этом сообщает Министерство обороны республики.
Всё произошло 10 сентября. Один из солдат союзных войск был выписан после осмотра, двое других продолжают лечение в стационаре, они находятся в стабильном состоянии. По словам пресс-секретаря ведомства Каспарса Галкинса, по данному факту проводится расследование, родственники пострадавших уже извещены о случившемся.
Военные учения Namejs 2021 проходят по всей Латвии и будут продолжаться до 3 октября. В них принимает участие около 9300 человек из 17 стран.
А накануне, 10 сентября, Лайф сообщал о стартовавших в России и Белоруссии масштабных учениях "Запад-2021". В манёврах принимают участие и представители других стран, например Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. В ходе их были впервые применены боевые роботы "Платформа-М".
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