Трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии

Трое военнослужащих попали в больницу после несчастного случая на Адажском полигоне в Латвии во время учений Namejs 2021. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

Всё произошло 10 сентября. Один из солдат союзных войск был выписан после осмотра, двое других продолжают лечение в стационаре, они находятся в стабильном состоянии. По словам пресс-секретаря ведомства Каспарса Галкинса, по данному факту проводится расследование, родственники пострадавших уже извещены о случившемся.

Военные учения Namejs 2021 проходят по всей Латвии и будут продолжаться до 3 октября. В них принимает участие около 9300 человек из 17 стран.