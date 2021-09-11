НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Парашютист погиб при выполнении группового прыжка в Подмосковье

В воздухе он столкнулся с другим спортсменом и запутался в стропах. Второй участник инцидента успел обрезать их и выпустить запасной парашют.

11 сентября, 12:30

Фото © LIFE

Парашютист погиб во время выполнения группового прыжка в Подмосковье. Видео © LIFE

Парашютист погиб на аэродроме Коробчеево в подмосковной Коломне во время выполнения группового прыжка. Об этом Лайфу сообщил источник.

Восемь спортсменов проводили подготовку к стартующему завтра чемпионату России и выполняли прыжки без раскрытых парашютов. Столкновение Михаила Л. 1976 года рождения с другим спортсменом произошло уже после раскрытия купола. По нашим данным, когда они запутались в стропах, один из парашютистов порезал их и смог выпустить запасной парашют, приземлившись на другом аэродроме. А вот второй не успел и упал на землю.

При падении параплана в Ивановской области погибли два человека

При падении параплана в Ивановской области погибли два человека

А ранее Лайф рассказывал о погибшем под Белгородом пилоте мотодельтаплана. Мужчина 1955 года рождения скончался до приезда спасателей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Борьба будет жаркой!": В Кузбассе стартовал чемпионат мира по парашютному спорту

11 августа, 12:40

Жительница Балашихи не смогла похоронить сестру и привезла гроб прямо к зданию горадминистрации

сегодня в 12:24

Токсиколог рассказал, можно ли умереть, отравившись арбузом

сегодня в 13:50

Украина "на расстоянии световых лет" от Евросоюза, заявила президент Эстонии

сегодня в 13:43

"Спартак" возглавил таблицу Западной конференции КХЛ после победы над "Барысом"

сегодня в 13:38

Новости партнеров

Layer 1