Парашютист погиб при выполнении группового прыжка в Подмосковье
В воздухе он столкнулся с другим спортсменом и запутался в стропах. Второй участник инцидента успел обрезать их и выпустить запасной парашют.
Фото © LIFE
Парашютист погиб во время выполнения группового прыжка в Подмосковье. Видео © LIFE
Парашютист погиб на аэродроме Коробчеево в подмосковной Коломне во время выполнения группового прыжка. Об этом Лайфу сообщил источник.
Восемь спортсменов проводили подготовку к стартующему завтра чемпионату России и выполняли прыжки без раскрытых парашютов. Столкновение Михаила Л. 1976 года рождения с другим спортсменом произошло уже после раскрытия купола. По нашим данным, когда они запутались в стропах, один из парашютистов порезал их и смог выпустить запасной парашют, приземлившись на другом аэродроме. А вот второй не успел и упал на землю.
А ранее Лайф рассказывал о погибшем под Белгородом пилоте мотодельтаплана. Мужчина 1955 года рождения скончался до приезда спасателей.
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