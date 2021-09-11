Парашютист погиб при выполнении группового прыжка в Подмосковье

Восемь спортсменов проводили подготовку к стартующему завтра чемпионату России и выполняли прыжки без раскрытых парашютов. Столкновение Михаила Л. 1976 года рождения с другим спортсменом произошло уже после раскрытия купола. По нашим данным, когда они запутались в стропах, один из парашютистов порезал их и смог выпустить запасной парашют, приземлившись на другом аэродроме. А вот второй не успел и упал на землю.