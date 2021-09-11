Жительница Балашихи не смогла похоронить сестру и привезла гроб прямо к зданию горадминистрации

В Балашихе женщина привезла к зданию горадминистрации гроб с телом сестры, которую не смогла захоронить. Видео © LIFE

Жительница Подмосковья привезла к зданию Администрации Балашихи гроб с телом сестры, которую не смогла захоронить. Очевидцами этого поступка стали местные граждане.

Смотритель кладбища, где находятся могилы родственников женщины, заявил, что захоронение может провести только дружественная организация, которая возьмёт за эти услуги 120 тысяч, стало известно Лайфу. При этом семья погибшей уже нашла ритуальное агентство, которое было готово сделать всё необходимое в несколько раз дешевле. Однако на кладбище отказали.

Как рассказала сама женщина, когда она подавала документы на получение удостоверения на захоронение, ей сообщили, что всё в порядке, однако позже отказали.

"Отказали мне вчера уже в шесть вечера. [По какой причине] не написано, написано просто: "Отказ в оказании услуги", — рассказала женщина.

Как сообщает РБК, в данный момент власти города предпринимают все действия для того, чтобы разобраться с проблемой женщины. Позже сама она сообщила изданию, что всё же получила разрешение на захоронение.