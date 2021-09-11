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Олимпийская чемпионка Шурочкина расплакалась перед награждением в Кремле и спросила Путина о слезах

В беседе с Лайфом синхронистка рассказала, сложно ли ей было проводить время на карантине. Она призналась, что уединение доставляет ей удовольствие.

11 сентября, 13:02

Мария Шурочкина на награждении в Кремле. Видео © LIFE

Российская синхронистка Мария Шурочкина, ставшая чемпионкой Олимпийских игр в Токио, расплакалась перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом она рассказала в ходе обращения к лидеру нашей страны во время церемонии награждения.

Чемпионка Олимпийских игр в Токио Мария Шурочкина после награждения в Кремле. Видео © LIFE

"Ой, я уже поплакать успела. У меня всегда был вопрос: плачете ли вы в такие моменты? Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе. Я поплакала. Многое было против нас, но русский дух от препятствий только крепчает. Как мы знаем, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это точно", — сказала Шурочкина.

Она также поблагодарила "нашу великую и любимую страну за поддержку". Её чувствовали спортсмены, по словам чемпионки, несмотря на огромное расстояние. Кроме того, Шурочкина в беседе с Лайфом призналась, что ей действительно интересно услышать ответ на свой вопрос и узнать, плачет ли глава государства.

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"Я надеюсь, будет ещё возможность получить его ответ. Потому что мне правда интересно. Он не показывает этого (слёз. — Прим. Лайфа). Это говорит о силе духа. Мне кажется, Владимир Владимирович очень чувствительный человек. <...> Мне кажется, он плачет. Но он просто не может это делать при нас (прилюдно. — Прим. Лайфа)", — рассказала Шурочкина корреспонденту Лайфа.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин наградил московских спортсменов, выигравших медали на Олимпийских играх в Токио. В их числе оказалась и Мария Шурочкина.

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Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
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Александр Юнашев

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