В Северодвинске подростки зарезали сверстника за замечание

Предполагаемый убийца сбегает с места преступления. Видео © Телеграм-канал "Архангельск № 1"

В городе Северодвинске правоохранители разыскивают причастного к убийству 17-летнего подростка. Накануне молодой человек с ножевыми ранениями умер при госпитализации, сообщили в СУ СК РФ по Архангельской области.

"Вчера около 22 часов при госпитализации в больницу скончался 17-летний житель города Северодвинска, которого с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева", — уточнили в ведомстве.

В паблике "Северодвинск life" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что погибший сделал замечание группе подростков, которые сидели на скамейке и вызывающе вели себя. После этого завязалась словесная перепалка, кто-то из малолетних достал нож и ударил парня. Пока молодой человек истекал кровью, обидчики выбросили оружие и сбежали.

Погибший парень. Фото © VK / "Северодвинск life"

Как сообщили в соцсетях, погибшему было 17 лет. Стоит отметить, что рядом с местом происшествия есть несколько камер видеонаблюдения, записи с которых появились в телеграм-канале "Архангельск № 1". На кадрах видно, как предполагаемый убийца сбегает с места преступления.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На данный момент проводятся следственные действия, а также необходимые экспертизы.