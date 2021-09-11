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В Северодвинске подростки зарезали сверстника за замечание

Сейчас правоохранители разыскивают предполагаемых убийц 17-летнего парня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

11 сентября, 12:51

Фото © VK / "Северодвинск life"

Предполагаемый убийца сбегает с места преступления. Видео © Телеграм-канал "Архангельск № 1"

В городе Северодвинске правоохранители разыскивают причастного к убийству 17-летнего подростка. Накануне молодой человек с ножевыми ранениями умер при госпитализации, сообщили в СУ СК РФ по Архангельской области.

"Вчера около 22 часов при госпитализации в больницу скончался 17-летний житель города Северодвинска, которого с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева", — уточнили в ведомстве.

В паблике "Северодвинск life" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что погибший сделал замечание группе подростков, которые сидели на скамейке и вызывающе вели себя. После этого завязалась словесная перепалка, кто-то из малолетних достал нож и ударил парня. Пока молодой человек истекал кровью, обидчики выбросили оружие и сбежали.

Погибший парень. Фото © VK / "Северодвинск life"

Погибший парень. Фото © VK / "Северодвинск life"

Как сообщили в соцсетях, погибшему было 17 лет. Стоит отметить, что рядом с местом происшествия есть несколько камер видеонаблюдения, записи с которых появились в телеграм-канале "Архангельск № 1". На кадрах видно, как предполагаемый убийца сбегает с места преступления.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На данный момент проводятся следственные действия, а также необходимые экспертизы.

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А ранее Лайф сообщал, как в Татарстане ревнивая учительница попыталась убить бросившего её 17-летнего сожителя. Во время выяснения отношений девушка схватилась за нож и нанесла парню несколько ударов в грудь, а после попыталась свести счёты с жизнью. Сейчас парочка находится в больнице.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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