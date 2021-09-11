Российский МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным военных, российские средства контроля воздушного пространства над акваторией моря обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к российской госгранице. МиГ-31 подняли в воздух для опознавания летательного аппарата и недопущения нарушения пределов страны. Экипаж идентифицировал цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" Королевских военно-воздушных сил Норвегии, его сопроводили над акваторией Баренцева моря. Нарушения границы допущено не было.