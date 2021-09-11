Российские спортсмены смогут завоевать награды на предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году, а также на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы и ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов, убедительно подтвердите — я в этом нисколько не сомневаюсь — своими яркими победами в равной, честной, бескомпромиссной борьбе свой статус", — сказал глава государства, обращаясь к победителям и призёрам прошедших Игр в Токио на встрече в Кремле.

По словам Путина, за каждой завоёванной медалью кроется большая личная, человеческая история, а также долгий, самоотверженный путь к спортивной вершине. Такие примеры имеют колоссальную вдохновляющую силу и доказывают ценность физической культуры, спорта, а также заряжают молодёжь стремлением равняться на олимпийцев и делать выбор в пользу здорового образа жизни, считает президент. А государство со своей стороны, добавил российский лидер, продолжит помогать спортсменам, создавая все условия для подготовки, в том числе и силами Фонда поддержки олимпийцев.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады в Токио. Спортсмены удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. Соответствующий указ президент Путин подписал в августе.