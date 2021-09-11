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Роналду попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ньюкаслом"

В конце августа капитан сборной Португалии вернулся в английский клуб, подписав контракт на два сезона с возможностью продления ещё на один год.

11 сентября, 13:25
<p>Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"</p>

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, вернувшийся в команду перед перерывом на матчи сборных, попал в стартовый состав на матч четвёртого тура чемпионата Англии против "Ньюкасла". Об этом сообщается на странице клуба в "Твиттере".

Также в стартовом составе выйдут два других новичка МЮ — хавбек Джейдон Санчо и защитник Рафаэль Варан. Встреча начнётся в субботу в 17:00 по московскому времени.

31 августа Роналду подписал контракт с МЮ на два сезона, перейдя из туринского "Ювентуса". Также в документе указана возможность продления соглашения ещё на один год.

С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Всего он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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