Роналду попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ньюкаслом"

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, вернувшийся в команду перед перерывом на матчи сборных, попал в стартовый состав на матч четвёртого тура чемпионата Англии против "Ньюкасла". Об этом сообщается на странице клуба в "Твиттере".

Также в стартовом составе выйдут два других новичка МЮ — хавбек Джейдон Санчо и защитник Рафаэль Варан. Встреча начнётся в субботу в 17:00 по московскому времени.

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

31 августа Роналду подписал контракт с МЮ на два сезона, перейдя из туринского "Ювентуса". Также в документе указана возможность продления соглашения ещё на один год.