"Салават Юлаев" выиграл пятый матч подряд на старте сезона в КХЛ
Клуб из Башкирии уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Фото © ХК "Салават Юлаев"
Уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил нижнекамский "Нефтехимик". Прошедшая в столице Башкирии встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе уфимского клуба дубль оформил финский нападающий Сакари Маннинен. По шайбе забросили его партнёры по команде Николай Кулёмин, Григорий Панин и Сергей Шмелёв. В концовке встречи окончательный результат установил форвард "Нефтехимика" Марат Хайруллин.
Для "Салавата Юлаева" победа стала пятой подряд на старте сезона в КХЛ. Ранее команда финского тренера Томи Лямся одолела "Барыс" из Нур-Султана (5:1), екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), магнитогорский "Металлург" (7:2) и московский "Спартак" (2:1).
Набрав десять очков, "Салават Юлаев" уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с шестью баллами идёт на третьей позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" — "Нефтехимик" — 5:1
Шайбы: Маннинен 1' (1:0), Кулёмин 20' (2:0), Панин 29' (3:0), Шмелёв 32' (4:0), Маннинен 44' (5:0), Хайруллин 57' (5:1)
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