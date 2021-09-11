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"Салават Юлаев" выиграл пятый матч подряд на старте сезона в КХЛ

Клуб из Башкирии уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

11 сентября, 13:56
<p>Фото © ХК "Салават Юлаев"</p>

Фото © ХК "Салават Юлаев"

Уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил нижнекамский "Нефтехимик". Прошедшая в столице Башкирии встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе уфимского клуба дубль оформил финский нападающий Сакари Маннинен. По шайбе забросили его партнёры по команде Николай Кулёмин, Григорий Панин и Сергей Шмелёв. В концовке встречи окончательный результат установил форвард "Нефтехимика" Марат Хайруллин.

Для "Салавата Юлаева" победа стала пятой подряд на старте сезона в КХЛ. Ранее команда финского тренера Томи Лямся одолела "Барыс" из Нур-Султана (5:1), екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), магнитогорский "Металлург" (7:2) и московский "Спартак" (2:1).

"Спартак" возглавил таблицу Западной конференции КХЛ после победы над "Барысом"

"Спартак" возглавил таблицу Западной конференции КХЛ после победы над "Барысом"

Набрав десять очков, "Салават Юлаев" уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с шестью баллами идёт на третьей позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" — "Нефтехимик" — 5:1

Шайбы: Маннинен 1' (1:0), Кулёмин 20' (2:0), Панин 29' (3:0), Шмелёв 32' (4:0), Маннинен 44' (5:0), Хайруллин 57' (5:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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