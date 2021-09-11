"Салават Юлаев" выиграл пятый матч подряд на старте сезона в КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил нижнекамский "Нефтехимик". Прошедшая в столице Башкирии встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе уфимского клуба дубль оформил финский нападающий Сакари Маннинен. По шайбе забросили его партнёры по команде Николай Кулёмин, Григорий Панин и Сергей Шмелёв. В концовке встречи окончательный результат установил форвард "Нефтехимика" Марат Хайруллин.

Для "Салавата Юлаева" победа стала пятой подряд на старте сезона в КХЛ. Ранее команда финского тренера Томи Лямся одолела "Барыс" из Нур-Султана (5:1), екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), магнитогорский "Металлург" (7:2) и московский "Спартак" (2:1).

Набрав десять очков, "Салават Юлаев" уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с шестью баллами идёт на третьей позиции.