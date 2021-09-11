НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Роналду забил гол в первом же матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

11 сентября, 14:58
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду открыл счёт в домашнем матче четвёртого тура чемпионата Англии против "Ньюкасла". Он отличился в компенсированное к первому тайму время.

Мэйсон Гринвуд мощно пробил по воротам гостей с линии штрафной, и вратарь "Ньюкасла" Фредди Вудман отразил мяч перед собой. Роналду первым успел на добивание и беспрепятственно поразил пустые ворота.

Матч стал для португальца первым после возвращения в "Манчестер Юнайтед". В игре с "Ньюкаслом" он вышел на поле в стартовом составе.

Величие вместо позора: Как Роналду побил мировой рекорд, хотя его должны были удалить за пощёчину сопернику

Величие вместо позора: Как Роналду побил мировой рекорд, хотя его должны были удалить за пощёчину сопернику

С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "МЮ", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. За шесть сезонов он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Роналду попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ньюкаслом"

сегодня в 13:25

Криштиану Роналду приступил к тренировкам в "Манчестер Юнайтед"

7 сентября, 14:29

"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся на первое место в чемпионате России

сегодня в 15:24

На церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке прозвучали слова на русском языке

сегодня в 15:29

Кириенко назвал успешным проходящий на "Тавриде" форум "Россия — страна возможностей"

сегодня в 15:25

Новости партнеров

Layer 1