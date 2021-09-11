Роналду забил гол в первом же матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду открыл счёт в домашнем матче четвёртого тура чемпионата Англии против "Ньюкасла". Он отличился в компенсированное к первому тайму время.
Мэйсон Гринвуд мощно пробил по воротам гостей с линии штрафной, и вратарь "Ньюкасла" Фредди Вудман отразил мяч перед собой. Роналду первым успел на добивание и беспрепятственно поразил пустые ворота.
Матч стал для португальца первым после возвращения в "Манчестер Юнайтед". В игре с "Ньюкаслом" он вышел на поле в стартовом составе.
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С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "МЮ", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. За шесть сезонов он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.
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