"Поговорили минуты три": Экс главный тренер тульского "Арсенала" Парфёнов рассказал подробности отставки
По его словам, уже через полчаса после его увольнения команде был представлен новый наставник.
Фото © ФК "Арсенал" (Тула)
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфёнов в интервью Sport24 рассказал подробности отставки и разговора с руководством клуба.
"Сначала руководство вызвало нас. Поговорили минуты три. Через пять минут всё объявили команде. А через полчаса уже представили Божовича (нового главного тренера. — Прим. Лайфа), — заявил Парфенов.
При этом, что именно было в разговоре, наставник решил не рассказывать из-за желания не выносить "всё на публику".
Напомним, Дмитрий Парфёнов был отправлен в отставку с поста главного тренера "Арсенала" 3 сентября. В этот же день на вакантное место был назначен Миодраг Божович.
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