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"Поговорили минуты три": Экс главный тренер тульского "Арсенала" Парфёнов рассказал подробности отставки

По его словам, уже через полчаса после его увольнения команде был представлен новый наставник.

12 сентября, 12:09
<p>Фото © ФК "Арсенал" (Тула)</p>

Фото © ФК "Арсенал" (Тула)

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфёнов в интервью Sport24 рассказал подробности отставки и разговора с руководством клуба.

"Сначала руководство вызвало нас. Поговорили минуты три. Через пять минут всё объявили команде. А через полчаса уже представили Божовича (нового главного тренера. — Прим. Лайфа), — заявил Парфенов.

При этом, что именно было в разговоре, наставник решил не рассказывать из-за желания не выносить "всё на публику".

Миодраг Божович вновь возглавил тульский "Арсенал"

Миодраг Божович вновь возглавил тульский "Арсенал"

Напомним, Дмитрий Парфёнов был отправлен в отставку с поста главного тренера "Арсенала" 3 сентября. В этот же день на вакантное место был назначен Миодраг Божович.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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