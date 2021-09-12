Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфёнов в интервью Sport24 рассказал подробности отставки и разговора с руководством клуба.

"Сначала руководство вызвало нас. Поговорили минуты три. Через пять минут всё объявили команде. А через полчаса уже представили Божовича (нового главного тренера. — Прим. Лайфа), — заявил Парфенов.

При этом, что именно было в разговоре, наставник решил не рассказывать из-за желания не выносить "всё на публику".