Путин вспомнил, как из-за сломанного носа ушёл из бокса в борьбу

Сломанный нос побудил президента России Владимира Путина завязать с боксом и уйти в борьбу. Об этом рассказал сам глава государства в беседе с олимпийскими победителями и призёрами в Кремле, кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мне на третьей-четвёртой тренировке сломали нос. Я не пошёл никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан", — сказал Путин.

После того как нос восстановился, будущий глава государства решил завязать с боксом и заняться борьбой. В этом виде он преуспел, став мастером спорта по дзюдо и самбо.