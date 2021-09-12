Путин вспомнил, как из-за сломанного носа ушёл из бокса в борьбу
Глава государства заметил, что серьёзную травму он получил на одной из первых тренировок.
Фото © Kremlin.ru
Сломанный нос побудил президента России Владимира Путина завязать с боксом и уйти в борьбу. Об этом рассказал сам глава государства в беседе с олимпийскими победителями и призёрами в Кремле, кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Мне на третьей-четвёртой тренировке сломали нос. Я не пошёл никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан", — сказал Путин.
После того как нос восстановился, будущий глава государства решил завязать с боксом и заняться борьбой. В этом виде он преуспел, став мастером спорта по дзюдо и самбо.
А ранее Владимир Путин заявил, что победы олимпийцев объединяют миллионы россиян. Глава страны отметил, что работа спортсменов — важное дело. А на тех, кто часто приносит золото, лежит ещё большая ответственность — подтвердить свой высокий статус.
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