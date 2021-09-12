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Путин вспомнил, как из-за сломанного носа ушёл из бокса в борьбу

Глава государства заметил, что серьёзную травму он получил на одной из первых тренировок.

12 сентября, 11:15
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/59834/photos/57832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Сломанный нос побудил президента России Владимира Путина завязать с боксом и уйти в борьбу. Об этом рассказал сам глава государства в беседе с олимпийскими победителями и призёрами в Кремле, кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мне на третьей-четвёртой тренировке сломали нос. Я не пошёл никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан", — сказал Путин.

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После того как нос восстановился, будущий глава государства решил завязать с боксом и заняться борьбой. В этом виде он преуспел, став мастером спорта по дзюдо и самбо.

А ранее Владимир Путин заявил, что победы олимпийцев объединяют миллионы россиян. Глава страны отметил, что работа спортсменов — важное дело. А на тех, кто часто приносит золото, лежит ещё большая ответственность — подтвердить свой высокий статус.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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