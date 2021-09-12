Памфилова сообщила о 99-процентной готовности избирательной системы к выборам

Избирательная система РФ готова к проведению выборов уже более чем на 99%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Пока ещё на 99% с хвостиком, поскольку нам ещё предстоит привести в порядок списки и так далее", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Также до выборов осталось оценить готовность участков по санитарно-эпидемиологической безопасности и наличие средств индивидуальной защиты, добавила Памфилова. Глава ЦИК заметила, что трёхдневное голосование позволит людям выбрать удобное время для участия в выборах, такая система может остаться и после пандемии коронавируса, не исключила она.