Глава MI5 предупредил о высокой угрозе нового "11 сентября"

Исламских экстремистов воодушевило решение Вашингтона о завершении военной миссии в Афганистане, они могут перегруппироваться для совершения новых терактов, схожих с теми, что случились в Штатах 11 сентября 2001 года. Такое мнение выразил глава контрразведки Великобритании Кен Маккаллум.

"Нет сомнений в том, что события в Афганистане воодушевили некоторых из этих экстремистов, поэтому MI5 уделяет внимание именно этим видам рисков, а также ряду других угроз", — приводит его слова газета The Times.

Маккаллум заявил о существующем риске того, что террористы воссоздадут и снова поставят всех перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, которые можно было наблюдать во время терактов 11 сентября и в последующие годы.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. А ранее в США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября". Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.