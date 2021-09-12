Лукашенко заявил, что согласовал с Путиным его визит в Белоруссию в октябре
По словам главы республики, в Минске российский лидер должен посетить саммиты ОДКБ и СНГ.
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент России Владимир Путин в октябре приедет с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, ожидается, что Путин в ходе своей поездки примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а также российский лидер в саммите стран СНГ.
"Мы с президентом России не один раз ещё встретимся! Перед Высшим госсоветом он прилетит [в Минск], 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику", — указал Лукашенко.
9 сентября в Москве состоялась пятая за год встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили пути совместного сотрудничества в разных сферах, общие проекты и главную тему — интеграцию двух стран. По мнению политологов, эти переговоры стали самыми продуктивными и прорывными за последние 20 лет.
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