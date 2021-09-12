Белоруссия закупит в России вооружение более чем на $1 миллиард, заявил Лукашенко
Ведётся обсуждение закупки ЗРС С-400. "Уверен, мы эти комплексы получим", — отметил глава соседней республики.
Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Белоруссия заинтересована в поставках российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и медийного сообщества "Большой разговор с президентом".
"Мы ведём диалог с Россией, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь. Перед [Владимиром] Путиным поставлен вопрос, чтобы приобрести их по сводной цене, в кредит. <...> Уверен, что мы эти комплексы получим", — приводит БелТА слова белорусского лидера.
Лукашенко также назвал источник средств, которые планируется направить на закупку современного российского вооружения. По его словам, речь идёт о части сэкономленных средств при строительстве БелАЭС. Он отметил, что с Москвой уже согласован перечень вооружения, которое будет поставлено Минску до 2025 года, более чем на один миллиард долларов.
9 сентября в Москве состоялась пятая за год встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили пути совместного сотрудничества в разных сферах, общие проекты и главную тему — интеграцию двух стран. По мнению политологов, эти переговоры стали самыми продуктивными и прорывными за последние 20 лет.
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