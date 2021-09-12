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Терапевт назвала отличия постковидного синдрома при "индийском" и "уханьском" штаммах

В свою очередь иммунолог Николай Крючков отметил, что последствия для нелегко перенёсшего инфекцию человека будут тяжёлыми, при этом неважно, каким вариантом CoViD-19 он болел.

12 сентября, 10:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Переболевшие "индийским" дельта-штаммом коронавируса после выздоровления могут столкнуться с нарушением зрения, постоянной заложенностью носа, а также испытывать слабость и сонливость. Об этом сообщила терапевт Лариса Алексеева.

"У всех [переболевших] слабость, нарушение зрения, очень сильная сонливость, насморк, постоянная заложенность носа. Я говорю это по наблюдениям своих пациентов", — приводит Ura.ru её слова.

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Алексеева отметила, что особенностью постковидного синдрома "уханьского" штамма является выпадение волос. По словам медика, с такой проблемой столкнулись "все до одного" пациенты. Она подчеркнула, что "дельта"-штамм таких сюрпризов не подносит.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков отметил, что нелегко перенёсший ковид человек будет также иметь тяжёлый постковидный синдром, при этом неважно, каким штаммом он болел. У примерно 20% пациентов сохраняются симптомы в течение нескольких месяцев, добавил специалист.

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Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о проблемах, вызываемых постковидным синдромом. Порядка трети переболевших коронавирусом спустя три-четыре месяца после выздоровления не могут полноценно ухаживать за собой и выполнять повседневные действия.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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