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"Врачи снимают отёк мозга": Семиклассника парализовало после укуса клеща

Сейчас за жизнь мальчика борются медики. На тяжёлое и длительное лечение ребёнка собирают деньги.

12 сентября, 08:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Черноморске Одесской области Украины семиклассник попал в реанимацию после укуса клеща. Об этом сообщила местная жительница Анна Гуменная. Она отметила, что состояние мальчика крайне тяжёлое.

"Сейчас снимают отёк мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжёлое и длительное будет", — написала женщина на своей странице в "Фейсбуке".

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По её словам, в позапрошлом году от продолжительной болезни скончалась мама мальчика, у семьи сейчас трудно с деньгами. Женщина также оставила номера карт отца ребёнка. Помочь могут все желающие.


Ранее врач рассказала, сколько времени есть у человека на удаление клеща до проявления инфекции. По словам медика, для извлечения членистоногого используется специальная петелька, которая надевается на него и позволяет легко выкрутить. А вот использование масла или спирта чревато тем, что насекомое увеличит риск заражения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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