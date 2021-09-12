В Черноморске Одесской области Украины семиклассник попал в реанимацию после укуса клеща. Об этом сообщила местная жительница Анна Гуменная. Она отметила, что состояние мальчика крайне тяжёлое.

"Сейчас снимают отёк мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжёлое и длительное будет", — написала женщина на своей странице в "Фейсбуке".

По её словам, в позапрошлом году от продолжительной болезни скончалась мама мальчика, у семьи сейчас трудно с деньгами. Женщина также оставила номера карт отца ребёнка. Помочь могут все желающие.

