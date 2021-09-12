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Умерла одна из солисток дуэта "Баккара", известного по песне Yes Sir, I Can Boogie

Причины смерти артистки не уточняются. Ей было 69 лет.

12 сентября, 08:12
<p>Мария Мендиола (слева) и Майтэ Матэос. Фото © <a href="http://baccaramariaycristina.blogspot.com/?fbclid=IwAR0aAa2PTCrF5p5sNxCNYrgYtRfBQFIkJgaJ_C16npp1uaED0fmmofV_O8c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Baccaramariaycristina.blogspot.com</a></p>

Мария Мендиола (слева) и Майтэ Матэос. Фото © Baccaramariaycristina.blogspot.com

В Мадриде на 70-м году жизни скончалась известная испанская певица Мария Мендиола, получившая мировую славу благодаря выступлениям в поп-дуэте "Баккара". Информацию о смерти артистки подтвердила Майтэ Матэос, которая является второй участницей группы.

"Как сложно мне это опубликовать... Моя дорогая Мария, прекрасная артистка, но для меня прежде всего... мой друг, сегодня ушла от нас. Невозможно передать словами... Я могу только поблагодарить за любовь, которую я получила от тебя", — написала она в "Инстаграме".

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Фанаты группы оставили множество комментариев под трагическим постом, отметив, что Мария Мендиола была необычайно талантливой и красивой женщиной. Причина смерти 69-летней артистки не уточняется.

Дуэт "Баккара" образовался в 1970-х годах. Изначально певицы исполняли песни АВВА, Boney M и других популярных на тот момент коллективов. Вскоре талантливых певиц заметили музыкальные продюсеры и предложили им самостоятельную карьеру. Всемирную славу принесла песня Yes Sir, I Can Boogie. В 1978 году "Баккара" выступал на Евровидении, представляя Люксембург.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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