Умерла одна из солисток дуэта "Баккара", известного по песне Yes Sir, I Can Boogie

В Мадриде на 70-м году жизни скончалась известная испанская певица Мария Мендиола, получившая мировую славу благодаря выступлениям в поп-дуэте "Баккара". Информацию о смерти артистки подтвердила Майтэ Матэос, которая является второй участницей группы.

"Как сложно мне это опубликовать... Моя дорогая Мария, прекрасная артистка, но для меня прежде всего... мой друг, сегодня ушла от нас. Невозможно передать словами... Я могу только поблагодарить за любовь, которую я получила от тебя", — написала она в "Инстаграме".

Фанаты группы оставили множество комментариев под трагическим постом, отметив, что Мария Мендиола была необычайно талантливой и красивой женщиной. Причина смерти 69-летней артистки не уточняется.