Умер актёр из "Интернов" и "Глухаря" Владимир Яковлев

Умер советский и российский актёр театра и кино Владимир Яковлев. Об этом сообщается на сайте "Кино-театр.ру" . Артист скончался ещё 27 августа, однако о его смерти стало известно лишь накануне.

Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. В 1986 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и трудился в Малом театре, а также в театре "Модерн". Артист снялся в 170 фильмах и сериалах. Так, в популярном сериале "Интерны" он сыграл язвенника Слепнёва, бывшего старшину Лобанова, а в сериале "Маргоша" — частного детектива Александра Михалыча. Зрителям сериала "Глухарь" Яковлев запомнился в роли бомжа Шустрого. Он также сыграл в "Ранетках", "Кодексе чести", "Знахаре", "Зверобое", "Марше Турецкого", "Паутине" и других картинах.