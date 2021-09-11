Умер актёр из "Интернов" и "Глухаря" Владимир Яковлев
Причины смерти деятеля культуры не уточняются. Артисту было 63 года.
Владимир Яковлев. Фото © Kino-teatr.ru
Умер советский и российский актёр театра и кино Владимир Яковлев. Об этом сообщается на сайте "Кино-театр.ру". Артист скончался ещё 27 августа, однако о его смерти стало известно лишь накануне.
Не уточняется, что стало причиной кончины актёра.
Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. В 1986 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и трудился в Малом театре, а также в театре "Модерн". Артист снялся в 170 фильмах и сериалах. Так, в популярном сериале "Интерны" он сыграл язвенника Слепнёва, бывшего старшину Лобанова, а в сериале "Маргоша" — частного детектива Александра Михалыча. Зрителям сериала "Глухарь" Яковлев запомнился в роли бомжа Шустрого. Он также сыграл в "Ранетках", "Кодексе чести", "Знахаре", "Зверобое", "Марше Турецкого", "Паутине" и других картинах.
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался актёр Нино Кастельнуово, известный по фильму "Шербурские зонтики".
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