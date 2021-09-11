Знакомый назвал погибшего в Подмосковье парашютиста опытным спортсменом

Погибший в подмосковной Коломне парашютист Михаил был опытным спортсменом, за его плечами — свыше 500 прыжков. Кроме того, он был хорошим и позитивным парнем, рассказал Лайфу его знакомый. По его словам, вся команда, готовившаяся к чемпионату России, молодая и собралась недавно. Однако у погибшего был приличный опыт, в том числе в групповой акробатике.

Наш собеседник заметил, что группа из восьми человек в воздухе выполняла фигуру в свободном падении, после чего на разбежке они открывали парашюты. Тогда погибший и попал на раскрытый купол своего напарника, находившегося слишком близко. Тот сумел срезать стропы и раскрыть запасной парашют, а вот Михаил, вращаясь, падал к земле и не сумел раскрыть запасной парашют, потому что тот застрял в одежде. Погибшего он назвал хорошим и позитивным парнем, с которым было приятно общаться.