Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как 11 сентября 2001 года сбежала из подмосковного санатория и уже дома увидела совершённый в Нью-Йорке теракт. Воспоминаниями она поделилась с "Газетой.ru". По словам дипломата, летом того года у неё случилось тяжёлое воспаление лёгких и после выписки из больницы её направили в санаторий на восстановление.

"Выдержала я там недолго и сбежала. День побега пришёлся на 11 сентября. Очень хорошо помню, как вхожу в квартиру. Включаю телевизор. Вижу прямой эфир из Нью-Йорка, трансляцию американского канала на российском ТВ. Застываю перед кадрами горящей башни. И вдруг вижу влетающий во второе здание самолёт. Это был шок", — отметила Захарова.

Она заметила, что помнит этот момент настолько хорошо, будто бы он случился вчера. После этого Захарова позвонила на работу, свернула отпуск... и дальше "была новая реальность".

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь заметил, что смотрел на кадры из США в момент подготовки своей программы "Постскриптум" и понимал, что наступает новый исторический цикл.

"Кто бы ни совершил этот теракт, у него были определённые цели. Было понимание, что с 11 сентября начнётся раскручивание новой эпохи, а само событие — пролог как минимум к одной, а может быть, и многим войнам", — поделился парламентарий.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю 20-й годовщины теракта 11 сентября. По словам политика, жители страны "показали всем, кто стремится причинить вред Америке, что их выследят и заставят поплатиться".

Напомним, в этот день в 2001 году террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.