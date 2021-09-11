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Хинштейн прокомментировал вызов посла Салливана в МИД РФ из-за вмешательства США в выборы

Депутат выразил надежду, что западные партнёры воспримут это решение внешнеполитического ведомства со всей серьёзностью.

11 сентября, 14:51
<p>Александр Хинштейн. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Александр Хинштейн. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что у него нет сомнений в том, что вызов посла США Джона Салливана в российский МИД был обусловлен реальными причинами и имеет серьёзные основания для разговора о вмешательстве IT-гигантов в выборы в РФ. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"К сожалению, мы на протяжении продолжительного времени наблюдаем попытки IT-гигантов иностранных, в первую очередь американских, оказывать существенное влияние не только на политическую ситуацию, но и в целом на формирование картины мира, не отражающей реальность, а исключительно продиктованной собственными политическими интересами этих гигантов и правительств стран, где они расположены. В этой связи очень рассчитываем, что официальный вызов американского представителя будет воспринят западными партнёрами со всей серьёзностью", — сказал Хинштейн.

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Он также отметил, что неслучайно в последнее время ведётся системная работа по законодательному регулированию вопросов функционирования таких корпораций на территории России. Депутат подчеркнул, что парламент будет продолжать эту деятельность, "несмотря ни на какие ухищрения и попытки повлиять на волеизъявление наших людей". Хинштейн выразил надежду, что в Америке всерьёз воспримут такое решение МИД РФ.

Ранее посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Он пробыл там недолго, а затем покинул здание МИД, отказавшись общаться с прессой. Позднее стало известно, что посла США Салливана вызвали в МИД РФ из-за попыток вмешательства Запада в предстоящие думские выборы, о которых ранее предупреждали и министр Сергей Лавров, и глава СВР Сергей Нарышкин.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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