"Перекладывают с больной головы на здоровую": Лавров ответил на нападки НАТО в адрес бывшего Правительства Афганистана
Речь идёт о заявлении пресс-секретаря альянса Йенса Столтенберга, который возложил вину за сложившуюся в стране обстановку на администрацию президента Ашрафа Гани и вооружённые силы.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перекладыванием с больной головы на здоровую обвинения НАТО в адрес бывшего Правительства Афганистана. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Как пояснил Лавров, речь идёт о заявлении пресс-секретаря альянса Йенса Столтенберга, который возложил вину за сложившуюся обстановку в стране на экс-правительство и Вооружённые силы Афганистана. Так, по мнению НАТО, именно они якобы не удержали ситуацию под контролем и допустили приход к власти представителей радикального движения "Талибан"*.
"Как минимум приходит на ум старая русская пословица насчёт больной головы и здоровой головы", — подчеркнул министр.
Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан" представило новое Правительство Афганистана, и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
Также Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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