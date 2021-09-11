Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перекладыванием с больной головы на здоровую обвинения НАТО в адрес бывшего Правительства Афганистана. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как пояснил Лавров, речь идёт о заявлении пресс-секретаря альянса Йенса Столтенберга, который возложил вину за сложившуюся обстановку в стране на экс-правительство и Вооружённые силы Афганистана. Так, по мнению НАТО, именно они якобы не удержали ситуацию под контролем и допустили приход к власти представителей радикального движения "Талибан"*.

"Как минимум приходит на ум старая русская пословица насчёт больной головы и здоровой головы", — подчеркнул министр.

Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан" представило новое Правительство Афганистана, и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

Также Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.