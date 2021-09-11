Меркель рассказала о проваленных Западом целях в Афганистане

Коалиция НАТО смогла победить угрожавший Западу терроризм в Афганистане, однако всех поставленных целей после событий сентября 2001 года в США не достигла. Такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Нам пришлось осознать, что мы смогли победить терроризм, который до этого момента угрожал нашей безопасности, но мы не достигли всех целей, которых хотели бы", — сказала Меркель на пресс-конференции.

При этом она признала, что с пришедшим к власти в Афганистане радикальным движением "Талибан"* будет непросто договориться по ряду вопросов, в частности о соблюдении прав женщин.

Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан" представило новое Правительство Афганистана, и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.