Украина "на расстоянии световых лет" от Евросоюза, заявила президент Эстонии

Украина находится "на расстоянии световых лет" от выполнения критериев, необходимых для вступления в Европейский союз. Об этом заявила президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в ходе форума YES Brainstorming в Киеве.

"Европейский союз не очень един в том, как мы видим будущее сотрудничество между Украиной и ЕС", — цитирует УНИАН Кальюлайд.

Лидер Эстонии отметила, что лично отстаивает позицию, согласно которой страны "Восточного партнёрства" могли бы стать ближе к ЕС. Кроме того, по её словам, Украина по сей день имеет возможности сотрудничать с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, а также зоны свободной торговли с целью усиления экономических отношений. Однако проблема всё-таки есть.

"Вы до сих пор на расстоянии "световых лет" от выполнения Копенгагенских критериев", — заявила Кальюлайд.

Она подчеркнула, что Незалежная за последние пять лет не показала прогресса, не продвинулась вперёд. А сближение стран с ЕС может происходить лишь в том случае, добавила президент Эстонии, когда государства выполняют критерии.