Меркель назвала "гибридной атакой" ситуацию с беженцами на границах с Белоруссией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с беженцами на границах Белоруссии с Литвой и Польшей является гибридной атакой. Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

"Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши", — сказала канцлер.

Политик отметила, что в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.