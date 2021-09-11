Меркель назвала "гибридной атакой" ситуацию с беженцами на границах с Белоруссией
Канцлер Германии назвала данный кризис "средствами давления". Она отметила, что это касается Литвы и Польши.
Фото © ТАСС / dpa / Andreas Gora / POOL
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с беженцами на границах Белоруссии с Литвой и Польшей является гибридной атакой. Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким.
"Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши", — сказала канцлер.
Политик отметила, что в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.
Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.
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