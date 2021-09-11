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Комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в РФ

Там считают, что с помощью эмбарго удалось повысить внимание к проблеме. Поставки могут быть организованы уже с 15 сентября.

11 сентября, 13:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Межпрофессиональный комитет вин Шампани принял решение отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию на фоне разногласий об использовании термина "шампанское" на оборотных этикетках. Об этом сообщает профильный французский журнал Terr de Vins со ссылкой на источник.

Отмечается, что отказ от поставок шампанского сыграл определённую роль в привлечении внимания и инициировании рассмотрения проблемы защиты наименования дипломатами Франции, Европы и России. В связи с этим управляющие комитета решили отменить эмбарго. Поставки возобновятся, скорее всего, с 15 сентября текущего года.

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Напомним, ранее компания Moet Hennessy предупредила об отказе поставлять алкоголь в Россию. Производитель сообщил, что, согласно требованиям нового закона, будет вынужден пересертифицировать продукт. Отметим, что поправки вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, ограничивается использование понятия "шампанское" зарубежными производителями. При этом в компании намерены привести упаковку в соответствие с новым законом и возобновить поставки продукции.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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