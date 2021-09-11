Комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в РФ

Межпрофессиональный комитет вин Шампани принял решение отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию на фоне разногласий об использовании термина "шампанское" на оборотных этикетках. Об этом сообщает профильный французский журнал Terr de Vins со ссылкой на источник.

Отмечается, что отказ от поставок шампанского сыграл определённую роль в привлечении внимания и инициировании рассмотрения проблемы защиты наименования дипломатами Франции, Европы и России. В связи с этим управляющие комитета решили отменить эмбарго. Поставки возобновятся, скорее всего, с 15 сентября текущего года.