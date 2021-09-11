В Совфеде заявили, что Украина хочет жить за счёт России
При этом линия Киева по противодействию запуску "Северного потока – 2" "уже раздражает Европу", которая заинтересована в работе газопровода.
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Украина должна договариваться по вопросу транзита газа напрямую с Россией, без посредников. А обвиняя Москву, но требуя поставок энергоресурсов, Киев просто хочет жить за счёт РФ. Об этом заявил член Комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости". Так он отреагировал на предложение Киева включить в повестку "нормандского формата" по Донбассу тему транзита газа.
"При чём тут транзит газа и "нормандский формат"? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников", — отметил Цеков.
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Он добавил, что такие предложения "неуместны", как и позиция, что какая-то третья сторона может сподвигнуть Москву к решению по этому вопросу. По мнению сенатора, Украина просто хочет жить за счёт РФ, при этом Киев придерживается агрессивной риторики.
Также, по словам Цекова, линия Незалежной по противодействию запуску "Северного потока – 2" "уже раздражает Европу", которая заинтересована в работе газопровода.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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