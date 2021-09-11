В Совфеде заявили, что Украина хочет жить за счёт России

Украина должна договариваться по вопросу транзита газа напрямую с Россией, без посредников. А обвиняя Москву, но требуя поставок энергоресурсов, Киев просто хочет жить за счёт РФ. Об этом заявил член Комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости". Так он отреагировал на предложение Киева включить в повестку "нормандского формата" по Донбассу тему транзита газа.

"При чём тут транзит газа и "нормандский формат"? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников", — отметил Цеков.

Он добавил, что такие предложения "неуместны", как и позиция, что какая-то третья сторона может сподвигнуть Москву к решению по этому вопросу. По мнению сенатора, Украина просто хочет жить за счёт РФ, при этом Киев придерживается агрессивной риторики.