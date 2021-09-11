Собянин открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства
В общей сложности там было установлено более тысячи малых архитектурных форм, 27 стел пешеходной навигации, 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. Также были отремонтированы фасады семи зданий.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства. Как отметили в городской администрации, проведённая работа является самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре столицы, реализованным в 2021 году.
"Сейчас от Дома музыки до Дома культуры ГЭС-2 всё вокруг благоустроено. Можно гулять теперь не только вдоль "Зарядья" и Кремлёвской набережной, но и с этой стороны", — сообщил градоначальник.
Как уточнили в мэрии, главная идея благоустройства Балчуга — это условное разделение пространства на историческое и современное. Ремонтные работы охватили Репинский сквер, Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним улицы Садовническую, а также 1-ю и 2-ю Раушскую, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.
В общей сложности на Балчуге было установлено более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 27 стел пешеходной навигации, 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. Также были отремонтированы фасады семи зданий. Осенью здесь будет посажено примерно 600 новых деревьев и более 11 тысяч кустарников.
А ранее сообщалось, что в Москве благоустроили территории возле 23 поликлиник. Там разбили более шести гектаров газона и высадили более трёх тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, были установлены новые системы уличного освещения, а также урны, скамейки и многое другое.
Комментариев: 0