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Собянин открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства

В общей сложности там было установлено более тысячи малых архитектурных форм, 27 стел пешеходной навигации, 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. Также были отремонтированы фасады семи зданий.

11 сентября, 13:35
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства. Как отметили в городской администрации, проведённая работа является самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре столицы, реализованным в 2021 году.

"Сейчас от Дома музыки до Дома культуры ГЭС-2 всё вокруг благоустроено. Можно гулять теперь не только вдоль "Зарядья" и Кремлёвской набережной, но и с этой стороны", — сообщил градоначальник.

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Как уточнили в мэрии, главная идея благоустройства Балчуга — это условное разделение пространства на историческое и современное. Ремонтные работы охватили Репинский сквер, Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним улицы Садовническую, а также 1-ю и 2-ю Раушскую, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.

В общей сложности на Балчуге было установлено более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 27 стел пешеходной навигации, 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. Также были отремонтированы фасады семи зданий. Осенью здесь будет посажено примерно 600 новых деревьев и более 11 тысяч кустарников.

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Собянин рассказал о появлении новых скверов и пешеходных зон в ЮЗАО

А ранее сообщалось, что в Москве благоустроили территории возле 23 поликлиник. Там разбили более шести гектаров газона и высадили более трёх тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, были установлены новые системы уличного освещения, а также урны, скамейки и многое другое.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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