Собянин открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства. Как отметили в городской администрации, проведённая работа является самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре столицы, реализованным в 2021 году.

"Сейчас от Дома музыки до Дома культуры ГЭС-2 всё вокруг благоустроено. Можно гулять теперь не только вдоль "Зарядья" и Кремлёвской набережной, но и с этой стороны", — сообщил градоначальник.

Как уточнили в мэрии, главная идея благоустройства Балчуга — это условное разделение пространства на историческое и современное. Ремонтные работы охватили Репинский сквер, Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним улицы Садовническую, а также 1-ю и 2-ю Раушскую, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.

В общей сложности на Балчуге было установлено более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 27 стел пешеходной навигации, 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. Также были отремонтированы фасады семи зданий. Осенью здесь будет посажено примерно 600 новых деревьев и более 11 тысяч кустарников.