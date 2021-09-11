Токсиколог рассказал, можно ли умереть, отравившись арбузом

Вероятность умереть после употребления арбуза мала, сообщил заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктор Шилов в беседе с телеканалом "Звезда", комментируя историю со смертельным отравлением москвичек, проживавших в одном из домов на Совхозной улице. По словам специалиста, скорее всего, были какие-то сопутствующие летальному исходу причины.

"На моей памяти такого не было. Арбуз — это в крайнем случае понос, тошнота. Для того чтобы умереть, надо дня три поносить, обезвожиться. Но это маловероятно. Непонятно, что они (погибшие москвички. — Прим. Лайфа) принимали, чем лечились ещё, что-то, кроме арбуза, ели или нет, тут надо разбираться", — объяснил эксперт.

Шилов также отметил, что под сомнением находится и версия об отравлении химикатами, которыми могли полить арбуз в ходе дезинфекции магазина. Так, хлорсодержащие препараты не представляют столь сильную опасность для организма человека. К тому же от арбуза бы исходил специфический запах, который тяжело не заметить.

Токсиколог также рассказал о поставленном диагнозе умершей девочке-подростку — "полиорганная недостаточность". Он отметил, что её органы не работали подобающим образом.

"Терминальная стадия плохого состояния по большому счёту — это перед смертью. Ни один орган не работает так, как надо, поэтому полиорганная. Обычно это бывает после относительно большого времени либо нелечения, либо пребывания в стационаре", — объяснил Шилов.