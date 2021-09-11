Токсиколог рассказал, можно ли умереть, отравившись арбузом
Он также объяснил диагноз "полиорганная недостаточность", поставленный умершей в Москве девочке-подростку.
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Вероятность умереть после употребления арбуза мала, сообщил заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктор Шилов в беседе с телеканалом "Звезда", комментируя историю со смертельным отравлением москвичек, проживавших в одном из домов на Совхозной улице. По словам специалиста, скорее всего, были какие-то сопутствующие летальному исходу причины.
"На моей памяти такого не было. Арбуз — это в крайнем случае понос, тошнота. Для того чтобы умереть, надо дня три поносить, обезвожиться. Но это маловероятно. Непонятно, что они (погибшие москвички. — Прим. Лайфа) принимали, чем лечились ещё, что-то, кроме арбуза, ели или нет, тут надо разбираться", — объяснил эксперт.
Шилов также отметил, что под сомнением находится и версия об отравлении химикатами, которыми могли полить арбуз в ходе дезинфекции магазина. Так, хлорсодержащие препараты не представляют столь сильную опасность для организма человека. К тому же от арбуза бы исходил специфический запах, который тяжело не заметить.
Токсиколог также рассказал о поставленном диагнозе умершей девочке-подростку — "полиорганная недостаточность". Он отметил, что её органы не работали подобающим образом.
"Терминальная стадия плохого состояния по большому счёту — это перед смертью. Ни один орган не работает так, как надо, поэтому полиорганная. Обычно это бывает после относительно большого времени либо нелечения, либо пребывания в стационаре", — объяснил Шилов.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей, которая ела арбуз (матери девочки), тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
Лайф также узнал ещё одну версию смертельного отравления москвичек, которые приобрели арбуз в "Магните".
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