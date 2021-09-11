Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что устал от Евросоюза из-за того, что интеграция страны в состав объединения затягивается. Слова министра приводит издание "Главред".

"Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду. Не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", — сказал Кулеба во время форума YES Brainstorming.

Глава МИД Украины отметил, что на данный момент отношения Киева и Брюсселя выглядят как "стратегическая неопределённость". По его словам, вхождение страны в состав ЕС является ещё и политическим вопросом, а не только техническим.

"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше", — посетовал министр.