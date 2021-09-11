НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Нас держат на крючке реформ": Глава МИД Украины Кулеба устал от Евросоюза

По словам дипломата, отношения между Незалежной и Брюсселем сейчас выглядят как "стратегическая неопределённость".

11 сентября, 14:26
<p>Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky</p>

Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что устал от Евросоюза из-за того, что интеграция страны в состав объединения затягивается. Слова министра приводит издание "Главред".

"Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду. Не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", — сказал Кулеба во время форума YES Brainstorming.

В Раде заявили о самообмане украинцев из-за поставок российского газа по реверсу

В Раде заявили о самообмане украинцев из-за поставок российского газа по реверсу

Глава МИД Украины отметил, что на данный момент отношения Киева и Брюсселя выглядят как "стратегическая неопределённость". По его словам, вхождение страны в состав ЕС является ещё и политическим вопросом, а не только техническим.

"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше", — посетовал министр.

"Её же надо кормить, содержать": Эксперт объяснил нежелание Евросоюза принимать Украину

"Её же надо кормить, содержать": Эксперт объяснил нежелание Евросоюза принимать Украину

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии световых лет" от выполнения критериев, необходимых для вступления в Европейский союз. По её словам, Незалежная и сейчас может сотрудничать с Брюсселем в рамках Соглашения об ассоциации, а также зоны свободной торговли, чтобы усилить экономические отношения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Бывший посол США порассуждал о санкциях в случае присоединения Украины к России

сегодня в 14:45

Украина "на расстоянии световых лет" от Евросоюза, заявила президент Эстонии

сегодня в 13:43

Хинштейн прокомментировал вызов посла Салливана в МИД РФ из-за вмешательства США в выборы

сегодня в 14:51

На церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке прозвучали слова на русском языке

сегодня в 15:29

Кириенко назвал успешным проходящий на "Тавриде" форум "Россия — страна возможностей"

сегодня в 15:25

Новости партнеров

Layer 1