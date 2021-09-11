"Нас держат на крючке реформ": Глава МИД Украины Кулеба устал от Евросоюза
По словам дипломата, отношения между Незалежной и Брюсселем сейчас выглядят как "стратегическая неопределённость".
Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что устал от Евросоюза из-за того, что интеграция страны в состав объединения затягивается. Слова министра приводит издание "Главред".
"Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду. Не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", — сказал Кулеба во время форума YES Brainstorming.
Глава МИД Украины отметил, что на данный момент отношения Киева и Брюсселя выглядят как "стратегическая неопределённость". По его словам, вхождение страны в состав ЕС является ещё и политическим вопросом, а не только техническим.
"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше", — посетовал министр.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии световых лет" от выполнения критериев, необходимых для вступления в Европейский союз. По её словам, Незалежная и сейчас может сотрудничать с Брюсселем в рамках Соглашения об ассоциации, а также зоны свободной торговли, чтобы усилить экономические отношения.
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