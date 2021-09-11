НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол Антонов заявил о готовности России к диалогу с США по антитеррору

Дипломат считает, что странам нужно избавиться от противоречий и сотрудничать ради благополучия человечества. Он отметил, что сегодня РФ, как и прежде, скорбит по жертвам "кровавых событий" 2001 года.

11 сентября, 14:01

Фото © Shutterstock

Посол России в США Анатолий Антонов в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года предложил США реанимировать совместную работу по антитеррору. Москва в свою очередь готова к обсуждению, подчеркнул дипломат.

Антонов напомнил, что в истории российско-американских отношений есть немало случаев, когда благодаря взаимодействию спецслужб удавалось предотвращать крупные атаки и гибель населения.

"Надеемся, что такие контакты будут лишь укрепляться и со временем дополнятся полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018–2019 годах", — говорится в его комментарии на странице Посольства России в США в "Фейсбуке".

10 русскоязычных жертв теракта 9/11, трогательные истории которых помнят даже спустя столько времени

10 русскоязычных жертв теракта 9/11, трогательные истории которых помнят даже спустя столько времени

Посол считает, что странам нужно избавиться от противоречий и сотрудничать ради благополучия всего человечества. Он также отметил, что сегодня Россия, как и прежде, скорбит по жертвам "кровавых событий в Нью-Йорке".

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Раде заявили о самообмане украинцев из-за поставок российского газа по реверсу

сегодня в 07:18

На церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке прозвучали слова на русском языке

сегодня в 15:29

У Пентагона почтили память жертв терактов 11 сентября

сегодня в 15:22

Кириенко назвал успешным проходящий на "Тавриде" форум "Россия — страна возможностей"

сегодня в 15:25

"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся на первое место в чемпионате России

сегодня в 15:24

Новости партнеров

Layer 1