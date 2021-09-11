В Бундестаге объяснили стремление США и стран Европы помешать "Северному потоку – 2"

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, что стоит за стремлением США и стран Восточной Европы заблокировать работу "Северного потока – 2". По его словам, в основе противоречий на высшем политическом уровне находятся "чистой воды экономические интересы".

"Во-первых, Соединённых Штатов Америки. Они опасаются, что из-за газопровода "Северный поток – 2" вряд ли смогут и дальше сбывать свой сланцевый газ. Это интерес номер один. Второй — это интерес восточноевропейских стран, которые хотят заработать на немецких потребителях газа, требуя пошлины за его транзит", — приводит словам Эрнста RT.

По его словам, если газ пойдёт по газопроводу через Балтийское море, а не через Польшу или Украину, то эту пошлину уже нельзя будет взимать. Получается, страны хотят "возложить нагрузку на потребителей газа в Германии и поправить таким образом свой бюджет".