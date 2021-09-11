В Бундестаге объяснили стремление США и стран Европы помешать "Северному потоку – 2"
В Берлине отметили, что государства хотят "возложить нагрузку на потребителей газа в Германии и поправить таким образом свой бюджет".
Фото © ТАСС / Axel Schmidt / Nord Stream 2
Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, что стоит за стремлением США и стран Восточной Европы заблокировать работу "Северного потока – 2". По его словам, в основе противоречий на высшем политическом уровне находятся "чистой воды экономические интересы".
"Во-первых, Соединённых Штатов Америки. Они опасаются, что из-за газопровода "Северный поток – 2" вряд ли смогут и дальше сбывать свой сланцевый газ. Это интерес номер один. Второй — это интерес восточноевропейских стран, которые хотят заработать на немецких потребителях газа, требуя пошлины за его транзит", — приводит словам Эрнста RT.
По его словам, если газ пойдёт по газопроводу через Балтийское море, а не через Польшу или Украину, то эту пошлину уже нельзя будет взимать. Получается, страны хотят "возложить нагрузку на потребителей газа в Германии и поправить таким образом свой бюджет".
"Причиной было именно это. В этом и заключались настоящие проблемы при строительстве данного газопровода", — заключил депутат.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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