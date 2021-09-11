Британский ветеран объяснил бессмысленность миссии Запада в Афганистане
По его словам, изначально солдат коалиции послали в страну под предлогом сжигания маковых полей. Однако по прилёте бойцам вдруг дали оружие в руки и послали на войну.
Британский ветеран рассказал о службе в Афганистане. Видео © RT
Участвовавший в боевых действиях ветеран британской армии Тревор Коулт специально для проекта RT Unheard Voices, который посвящён 20-летнему присутствию США в Афганистане, рассказал о своих переживаниях после службы в стране. По его словам, этот опыт практически разрушил его жизнь, а некоторые его военные товарищи вообще решили покончить жизнь самоубийством.
"В прошлом году я пытался покончить с собой. Мне было очень плохо <...> Многие из парней, с которыми я служил, больше не разговаривают друг с другом, они просто пытаются забыть обо всём и жить дальше", — отметил Коулт.
Как уточнил ветеран, изначально солдат западной коалиции послали в Афганистан под предлогом сжигания маковых полей. Однако план резко изменился сразу по прилёте. Так, по его словам, бойцам попросту пришлось воевать, из-за этого многие практически сходили с ума. Кроме того, Коулт отметил, что во время вывода американского контингента из страны был тотальный бардак, поскольку президент США Джо Байден не согласовал действия с союзниками.
"Получилось, что сначала вывезли военных, а потом стали думать, что делать с гражданскими. Мы оставили там гору оборудования, потеряли много людей и так легко отказались от всего", — заключил британец.
Почти месяц прошёл с момента, когда представители радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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