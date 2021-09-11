Британский ветеран объяснил бессмысленность миссии Запада в Афганистане

Британский ветеран рассказал о службе в Афганистане. Видео © RT

Участвовавший в боевых действиях ветеран британской армии Тревор Коулт специально для проекта RT Unheard Voices, который посвящён 20-летнему присутствию США в Афганистане, рассказал о своих переживаниях после службы в стране. По его словам, этот опыт практически разрушил его жизнь, а некоторые его военные товарищи вообще решили покончить жизнь самоубийством.

"В прошлом году я пытался покончить с собой. Мне было очень плохо <...> Многие из парней, с которыми я служил, больше не разговаривают друг с другом, они просто пытаются забыть обо всём и жить дальше", — отметил Коулт.

Как уточнил ветеран, изначально солдат западной коалиции послали в Афганистан под предлогом сжигания маковых полей. Однако план резко изменился сразу по прилёте. Так, по его словам, бойцам попросту пришлось воевать, из-за этого многие практически сходили с ума. Кроме того, Коулт отметил, что во время вывода американского контингента из страны был тотальный бардак, поскольку президент США Джо Байден не согласовал действия с союзниками.

"Получилось, что сначала вывезли военных, а потом стали думать, что делать с гражданскими. Мы оставили там гору оборудования, потеряли много людей и так легко отказались от всего", — заключил британец.

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