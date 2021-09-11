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Захарова заявила, что IP-адреса техподдержки УГ находятся в США

Дипломат также уточнила, что все компании, которые участвовали в разработке сайта, так или иначе связаны с Пентагоном.

11 сентября, 14:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор установил, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения УГ, которое даёт рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определённых кандидатов не от партии власти, в основном находятся в США. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения УГ, по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, — эти IP-адреса в основном идут из США", — сказала дипломат в интервью "Радио России", отметив, что это самая крупная территориальная группа, откуда зафиксированы попытки обхода блокировок.

Пользователей приложения УГ предупредили об угрозе утечки данных

Пользователей приложения УГ предупредили об угрозе утечки данных

Захарова также уточнила, что все компании, которые участвовали в разработке сайта, так или иначе связаны с Пентагоном.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту УГ. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с ФБК*.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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