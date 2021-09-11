Захарова заявила, что IP-адреса техподдержки УГ находятся в США

Роскомнадзор установил, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения УГ, которое даёт рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определённых кандидатов не от партии власти, в основном находятся в США. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения УГ, по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, — эти IP-адреса в основном идут из США", — сказала дипломат в интервью "Радио России", отметив, что это самая крупная территориальная группа, откуда зафиксированы попытки обхода блокировок.

Захарова также уточнила, что все компании, которые участвовали в разработке сайта, так или иначе связаны с Пентагоном.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту УГ. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с ФБК*.