Меркель указала на необходимость сохранения транзита газа через Украину

Правительство Германии заявляло о поддержке "Северного потока – 2", но Украина должна остаться страной — транзитёром голубого топлива после запуска газопровода. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Варшаве с премьером Польши Матеушем Моравецким.

"Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком – 2". Я ещё раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнёра по транзиту (газа. — Прим. Лайфа)", — сказала Меркель.

Она добавила, что этого требуют договорённости Берлина с США. Меркель подчеркнула, что Германия "поддерживает "Северный поток – 2".