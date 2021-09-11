Меркель указала на необходимость сохранения транзита газа через Украину
Хоть Германия и поддерживает "Северный поток – 2", Берлину стоит помнить и о договорённостях с Соединёнными Штатами.
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Правительство Германии заявляло о поддержке "Северного потока – 2", но Украина должна остаться страной — транзитёром голубого топлива после запуска газопровода. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Варшаве с премьером Польши Матеушем Моравецким.
"Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком – 2". Я ещё раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнёра по транзиту (газа. — Прим. Лайфа)", — сказала Меркель.
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Она добавила, что этого требуют договорённости Берлина с США. Меркель подчеркнула, что Германия "поддерживает "Северный поток – 2".
Ранее в Совете Федерации заявили, что Украина хочет жить за счёт России. При этом линия Киева по противодействию запуску "Северного потока – 2" "уже раздражает Европу", которая заинтересована в работе газопровода.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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