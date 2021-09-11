Бывший посол США порассуждал о санкциях в случае присоединения Украины к России

В случае присоединения Украины к России в отношении Москвы будут введены санкции. Об этом заявил экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой и её нельзя игнорировать. Если это произойдёт, я думаю, что Соединённые Штаты наложат очень серьёзные санкции", — сообщил дипломат.

Эти меры могут "разрушить экономику России, считает Хёрбст. А война в свою очередь приведёт к большому количеству смертей с обеих сторон, что является "очень плохим прогнозом".