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Бывший посол США порассуждал о санкциях в случае присоединения Украины к России

По его мнению, такие ограничительные меры могут "разрушить" российскую экономику.

11 сентября, 14:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В случае присоединения Украины к России в отношении Москвы будут введены санкции. Об этом заявил экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой и её нельзя игнорировать. Если это произойдёт, я думаю, что Соединённые Штаты наложат очень серьёзные санкции", — сообщил дипломат.

Эти меры могут "разрушить экономику России, считает Хёрбст. А война в свою очередь приведёт к большому количеству смертей с обеих сторон, что является "очень плохим прогнозом".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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