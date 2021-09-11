Бывший посол США порассуждал о санкциях в случае присоединения Украины к России
По его мнению, такие ограничительные меры могут "разрушить" российскую экономику.
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В случае присоединения Украины к России в отношении Москвы будут введены санкции. Об этом заявил экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст в эфире телеканала "Украина 24".
"Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой и её нельзя игнорировать. Если это произойдёт, я думаю, что Соединённые Штаты наложат очень серьёзные санкции", — сообщил дипломат.
Эти меры могут "разрушить экономику России, считает Хёрбст. А война в свою очередь приведёт к большому количеству смертей с обеих сторон, что является "очень плохим прогнозом".
Ранее в Соединённых Штатах пригрозили России санкциями в случае блокировки транзита газа через Украину. Там напомнили, что об этом говорилось ещё в совместном заявлении Вашингтона и Берлина, и отметили, что такой шаг Америки никого не удивит.
Напомним, о риске полномасштабной войны с Россией лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил в ходе форума YES Brainstorming, добавив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". В Госдуме сочли слова Зеленского о риске войны с РФ баснями для украинцев, а в Совфеде назвали Незалежную маленькой замухрышкой и посмеялись над высказываниями украинского лидера.
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